Moordenaar Hümeyra: Jos B. is de knuffelpedo van de afdeling

De moordenaar van de Rotterdamse scholiere Hümeyra (16) noemt medegedetineerde Jos B. "de knuffelpedo" van de afdeling van de gevangenis in Vught waar ze ongeveer een half jaar samen zaten.

"Iedereen mag hem daar." Volgens Bekir E. heeft B. tegen hem gezegd dat hij betrokken is bij de dood van Nicky Verstappen.

B. zelf heeft altijd ontkend. De 34-jarige E. is vrijdag aanwezig in het hof in Den Bosch als getuige in het hoger beroep tegen Jos B. De twee keken elkaar een tijdje aan toen E. de rechtszaal werd binnengebracht. Volgens E. heeft B. hem van alles verteld over zijn privéleven. "Hij heeft heel lang, echt heel lang, ik werd er helemaal gek van, verteld hoe je in de bossen moest overleven."

E. meldde zich in juni bij de politie met zijn verklaring. De twee zitten inmiddels niet meer in dezelfde gevangenis.



Twintig jaar cel

B.'s advocaat noemde de verklaring van E. eerder al "flauwekul". E. is eind juni veroordeeld tot twintig jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodschieten van Hümeyra.

Nicky Verstappen uit Heibloem werd in de zomer van 1998 dood gevonden op de Brunssummerheide in Limburg. Hij was daar op zomerkamp. Pas decennia later kwam na een DNA-match de 58-jarige B. in beeld. De Limburger werd vorig jaar door de rechtbank in Maastricht veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor onder meer het doden, misbruiken en ontvoeren van Nicky.

