Voormalig president Bill Clinton (75) opgenomen in ziekenhuis

Voormalig Amerikaans president Bill Clinton (75) is opgenomen in het ziekenhuis.

Een woordvoerder meldt dat hij vanwege "een infectie" in het Irvine Medical Center in Californië ligt.

Het gaat niet om een coronabesmetting, meldt de woordvoerder. In het ziekenhuis krijgt Clinton antibiotica toegediend en wordt hij "nauwlettend in de gaten gehouden". De woordvoerder meldt dat Clinton al aan de beterende hand is. De voormalig president zou "dankbaar" zijn voor de goede zorg van het ziekenhuispersoneel.

Volgens CNN is Clinton opgenomen vanwege een urineweginfectie die zich verspreidde naar de bloedbaan. De voormalig president zou zich volgens de nieuwszender op dinsdag tijdens een bezoek aan Californië bij het ziekenhuis hebben gemeld vanwege vermoeidheidsklachten.



CNN meldt dat Clinton op de intensive care ligt. Dat zou niet vanwege de ernst van de situatie zijn, maar om de "veiligheid en privacy" van de voormalig president te waarborgen. Artsen hopen dat Clinton "spoedig huiswaarts kan keren".

Clinton was van 1993 tot 2001 de 42e president van de Verenigde Staten. Hij werd op 46-jarige leeftijd gekozen en was de op twee na jongste president in de geschiedenis van het land.

© ANP 2021