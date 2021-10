Franse scholen herdenken onthoofde leraar Samuel Paty

De onthoofde leraar Samuel Paty is massaal herdacht op scholen in heel Frankrijk.

Het is zaterdag een jaar geleden dat hij om het leven werd gebracht vanwege het tonen van spotprenten van de profeet Mohammed (saws) tijdens een les maatschappijleer.

Op veel scholen hielden leerlingen en leraren een minuut stilte. Er zijn ook debatten gehouden en documentaires getoond over onder meer de rol en invloed van religie in de maatschappij. Onderwijsinstellingen bepaalden zelf het programma. Zaterdag worden eveneens herdenkingen gehouden voor de 47-jarige leraar.

Paty werd op 16 oktober 2020 aangevallen toen hij na werktijd naar huis liep in de plaats Conflans-Sainte-Honorine, niet ver van Parijs. Hij werd op straat neergestoken en onthoofd. De door de politie doodgeschoten dader was een 18-jarige, geradicaliseerde vluchteling uit Tsjetsjenië. De man was uit op wraak vanwege de cartoons die Paty had getoond.



De dood van Paty veroorzaakte een schokgolf in Frankrijk en ook daarbuiten. De leraar wordt gezien als een symbool voor de vrijheid van meningsuiting. De Franse president Emmanuel Macron kondigde vanwege de moord een hardere aanpak van moslimextremisme aan.

Paty werd door hem omschreven als een held van de Franse republiek.

