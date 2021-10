Vrijspraak voor verdachte van aanslagplan op vaccinatielocatie

De 38-jarige Ralph K. is vrijdag door de rechtbank vrijgesproken van het beramen van een terreuraanslag op een test- en vaccinatielocatie in Den Helder.

Tegen de inwoner van de stad had de officier van justitie een gevangenisstraf van 2,5 jaar geëist.

Het Openbaar Ministerie laat in een reactie weten in hoger beroep te gaan. Volgens het Openbaar Ministerie zou K., die op 18 maart werd opgepakt, de aanslag met een vuurwerkbom hebben willen plegen. Met de bom zou hij een explosie en brand hebben willen veroorzaken in het oude gemeentehuis in Den Helder, waar de GGD vaccineert tegen Covid-19. De rechtbank vindt niet bewezen dat de man handelde met een terroristisch oogmerk.

Volgens de rechtbank in Alkmaar zijn er wel sterke aanwijzingen dat de man concrete plannen had om ’s nachts een vuurwerkbom naar binnen te gooien bij de vaccinatielocatie. Ook gelooft de rechtbank niet dat enkel sprake was van een grap of van stoerdoenerij, zoals de man heeft verklaard.



Aan vrienden die hij kende van coronademonstraties vroeg K. om een lont, zwaar vuurwerk en portofoons. In een opgenomen telefoongesprek met een beveiliger dreigde hij: "Er gaat gewoon een vat brandstof met een Cobra 6 door de ramen heen."

Toch is de man vrijgesproken. Dat komt doordat volgens de rechtbank niet kan worden vastgesteld dat hij een terroristisch oogmerk had met zijn plannen, wat een onderdeel was van de beschuldiging. Voor zo'n beschuldiging vereist de wet specifieke eisen aan het bewijsmateriaal. Een dader moet daarvoor de bedoeling hebben om de bevolking ernstige vrees aan te jagen, of om de overheid ergens toe te dwingen. In deze zaak is volgens de rechtbank niet gebleken dat de man deze bedoeling had.

