’Agente (41) terecht ontslagen na lekken van seksappjes leidinggevende’

De rechtbank heeft een 41-jarige hoofdagente die seksueel getinte appjes van haar leidinggevende kreeg op de vingers getikt.

Ze had niet naar de pers mogen stappen. Daarom is ze terecht ontslagen. De vrouw voelt zich door het oordeel "buitengewoon onrechtvaardig" behandeld. Volgens de rechtbank in Den Haag is de hoofdagente terecht door de politie met strafontslag gestuurd nadat ze inzage in haar appverkeer had gegeven aan een journalist van dagblad NRC. Een teamchef in de Haarlemmermeer, haar leidinggevende, had haar onder meer anale seks voorgesteld.

Door naar de media te stappen gaf ze "vertrouwelijke politie-informatie" weg, waardoor het "imago van de organisatie en het vertrouwen in eiseres (hoofdagente) fors is geschaad.". Agenten hebben een geheimhoudingsplicht.

De 51-jarige teamchef, die leiding geeft aan ruim 140 agenten, is daarentegen ten onrechte met strafontslag gestuurd door de politie, oordeelt de rechter. Hij werd weggestuurd vanwege zijn omgang met de vrouwelijke ondergeschikte en ging in beroep.



Hij stuurde zeker twee keer seksueel getinte WhatsApp-berichten naar de vrouw. "Ongeoorloofd en ongepast", aldus de rechtbank, maar "te onevenredig aan de aard en ernst van het vastgestelde plichtsverzuim". De rechtbank betrekt in dat oordeel onder meer zijn uitstekende staat van dienst van dertig jaar als politieagent.

De vrouw moet door het vonnis definitief afscheid nemen bij de politie. Tegen NRC zegt ze zich "buitengewoon onrechtvaardig" behandeld te voelen. Haar advocaat noemt het oordeel "de doodsteek voor klokkenluiders binnen de politie.".



