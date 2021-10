Middenvelder Maher verlengt contract bij FC Utrecht

FC Utrecht heeft het contract met Adam Maher opengebroken en verlengd. De middenvelder (28) tekende bij tot medio 2023.

Maher kwam in de zomer van 2019 naar Utrecht en tekende destijds voor drie seizoenen. "Adam is een hele belangrijke speler voor ons, die zijn waarde meer dan bewezen heeft", zegt technisch directeur Jordy Zuidam.

"We zijn dan ook ontzettend blij dat we iemand met zijn kwaliteiten langer hebben kunnen binden aan de club en dat hij gelooft in onze ambities."

© ANP 2021