Britse politie ziet moord parlementslid als terreurdaad

De Britse politie behandelt de moord op het Britse parlementslid David Amess als een terreurdaad.

Coördinator van de Britse antiterreurpolitie Dean Haydon zei in de nacht van vrijdag op zaterdag in een verklaring dat in het voorlopige onderzoek een mogelijk motief naar voren is gekomen dat verband houdt met "islamistisch extremisme".

Amess (69) werd vrijdagmiddag doodgestoken in een kerk in zijn kiesdistrict Leigh-on-Sea. Een 25-jarige verdachte is opgepakt voor de moord. Volgens Britse media gaat het om een moslim van Somalische afkomst.

De politie gaat vooralsnog ervan uit dat de man alleen handelde en zoekt op dit moment niet naar medeplichtigen. "Maar het onderzoek naar de omstandigheden gaat verder", aldus de verklaring.

Op twee adressen in de buurt van Londen worden huiszoekingen verricht.

