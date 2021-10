D66 wil opheldering over geheime onderzoeken bij moskeeën

D66 wil opheldering van justitieminister Ferd Grapperhaus over een bericht dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft meebetaald aan undercoveronderzoek bij moskeeën dat mogelijk in strijd was met de wet.

De regeringspartij wil snel een debat over de kwestie. "Dit lijkt de zoveelste keer dat de NCTV zich niet aan de wet houdt", twittert Kamerlid Hanneke van der Werf. "Dat roept de vraag op wanneer de NCTV nog meer op eigen houtje onrechtmatig geopereerd heeft."

NRC meldde vrijdag op basis van eigen onderzoek dat tien gemeenten in het geheim onderzoek hebben laten doen in de moslimgemeenschap. Er werd gevoelige informatie verzameld over bijvoorbeeld moskeebestuurders en imams. De NCTV betaalde daaraan mee en droeg ook het onderzoeksbureau aan dat met dat onderzoek werd belast.

Schandalig

Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid bevestigt dat de NCTV op deze manier bij de onderzoeken betrokken was. Gemeenten maakten wel hun eigen keuzes, benadrukt hij.



Of zij binnen de grenzen van de wet en van hun eigen bevoegdheden zijn gebleven, laat hij in het midden. Deskundigen plaatsen daar in NRC vraagtekens bij. Het is "niet aan de NCTV" om daarover te oordelen, aldus de zegsman.

"Schandalig", twittert DENK-Kamerlid Stephan van Baarle. "Het gemak waarmee de overheid (grond-)rechten schendt als het om de islam of moslims gaat is schrikbarend. Dit moet keihard worden bestreden."

