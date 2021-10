Frankrijk herdenkt moord op leraar die Mohammed-cartoons toonde

buitenland 16 okt 13:41

In Frankrijk is stilgestaan bij de moord op leraar Samuel Paty, die een jaar geleden is onthoofd door een extremist.

Premier Jean Castex onthulde in het bijzijn van nabestaanden een gedenkplaat voor Paty bij het ministerie van Onderwijs. De 47-jarige docent werd omgebracht nadat hij spotprenten had laten zien van de profeet Mohammed tijdens een les over de vrijheid van meningsuiting. Die les leidde tot verontwaardiging op sociale media, waar ook veel onjuiste verhalen circuleerden over wat precies was gebeurd. Op de door Castex onthulde gedenkplaat staat dat Paty is gedood omdat hij de "waarden van de Republiek verdedigde, waaronder de vrijheid van meningsuiting". Zijn moordenaar, een 18-jarige Tsjetsjeen, wilde wraak nemen voor het tonen van de spotprenten.

Voorzichtig

De moord leidde in Frankrijk tot geschokte reacties en leverde Paty ook een heldenstatus op. Er zijn meerdere scholen naar hem vernoemd en daar komt zaterdag nog een plein bij in de buurt van de Universiteit van Parijs. Nabestaanden hebben ook nog een gesprek met president Emmanuel Macron. Ondanks de massale steunbetuigingen voor de gedode docent, erkennen andere leraren dat ze voorzichtiger zijn geworden na de moord. Zo zei een collega van Paty tegen de krant Libération dat ze tegenwoordig goed nadenkt over alles wat ze voor de klas zegt. De docente, die uit veiligheidsoverwegingen anoniem bleef, zei bang te zijn dat scholieren haar woorden verkeerd uitleggen en dat er volgens buiten de school commotie over ontstaat. "Zoals met Samuel gebeurde." © ANP 2021