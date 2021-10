'Gele hesjes' weer terug op rotondes in Frankrijk

De in 2018 spontaan opgedoken Franse protestbeweging van de 'gele hesjes' lijkt aan een comeback te werken.

De voornaamste grieven van de 'gilets jaunes' golden destijds de stijging van prijzen voor autobrandstof waarmee president Macron 'klimaatpolitiek' wilde voeren.

De beweging was zo massaal dat hij zijn plannen moest schrappen. Nu stijgen de brandstofprijzen opnieuw als gevolg van allerlei factoren. Franse media meldden zaterdag weer een heleboel gele hesjes die vooral op rotondes actie voerden, vooral in het westen van het land.

Op internet kondigen de 'hesjes' aan dat ze "er weer zijn". Op de rotondes werd vaak door automobilisten getoeterd als teken van steun aan de betogers, aldus Franse media. Het begrip van de automobilisten komt ook omdat de betogers het verkeer nog niet echt blokkeren zoals in de hoogtijdagen in 2018 en 2019.



Een van de actievoerders in het departement Vendée legt uit: "We willen de mensen echt niet lastig vallen, we willen simpelweg duidelijk maken wat er gaande is en dat we er weer zijn".

In de Franse politiek die afstevent op presidentsverkiezingen in april, dreigen de prijzen voor brandstof en elektriciteit een van de voornaamste strijdpunten te worden.

