RIVM meldt 3703 nieuwe coronagevallen, meer dan weekgemiddelde

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft tussen zaterdagochtend en zondagochtend 3703 meldingen van positieve coronatests gekregen.

Dat is meer dan het weekgemiddelde van 3377, maar ietsje minder dan zaterdag toen er (gecorrigeerd) 3720 nieuwe gevallen werden gemeld. Het aantal sterfgevallen nam dit etmaal met 6 toe.

Zaterdag bedroeg dit aantal nog 5. Dat betekent niet dat deze mensen allemaal het afgelopen etmaal zijn overleden, sterfgevallen worden vaak later gemeld.

In Amsterdam kregen 168 mensen sinds zaterdag te horen dat ze met het coronavirus besmet zijn geraakt. In Rotterdam waren dat er 142 en in Den Haag 75. Uit Staphorst kwamen 54 nieuwe meldingen van besmettingen en uit Venlo 47.

© ANP 2021