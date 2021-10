Nationale marathontitel voor Choukoud

Atleet Khalid Choukoud is voor de tweede keer Nederlands kampioen op de marathon geworden.

Dat deed de 35-jarige Hagenaar in Amsterdam waar hij een tijd van 2.10.25 realiseerde.

Titelverdediger Abdi Nageeye ontbrak in Amsterdam. Hij richt zich op de marathon van New York. Bij de vrouwen ging de titel naar Ruth van der Meijden. De 37-jarige atlete uit Groesbeek finishte in 2. 29. 55. Choukoud veroverde eerder in 2016 de Nederlandse marathontitel.

Dit jaar scherpte de geboren Marokkaan in Siena zijn persoonlijk record op de klassieke afstand van 42,195 kilometer aan tot 2.09.55. Hij voldeed daarmee aan de olympische limiet en ook al aan de limiet voor deelname aan de WK van volgend jaar. In Tokio stapte hij afgelopen zomer uit vanwege maagklachten. Benjamin de Haan finishte als tweede in 2.13.03. Ronald Schröer pakte het brons in 2.13.52.

"En er had echt meer ingezeten", sprak Choukoud bij de NOS. "Vanaf 28 kilometer heb ik solo gelopen. Ik ging alleen voor het kampioenschap, wilde zonder druk lopen. Ik heb de WK-limiet al." Choukoud vertelde volgend jaar de WK te prefereren boven de EK. "Ik heb al twaalf Europese kampioenschappen meegemaakt, maar nog nooit een WK. Mijn tijden dit jaar geven vertrouwen. Terwijl ik minder heb getraind. Misschien heeft het te maken met de geboorte van mijn dochter. Die heeft me kracht gegeven."



Kramp

Bij de vrouwen nam Van der Meijden in de slotfase afstand van titelverdedigster Bo Ummels en bleef maar net boven haar persoonlijke record van 2.29.30, eerder dit jaar gelopen in Enschede. Ummels bereikte, gehinderd door kramp, een kleine 2 minuten na de winnares de finish. Van der Meijden veroverde eerder in 2016 de nationale titel. Eva van Zoonen finishte als derde Nederlandse, een kleine 10 minuten na Ummels.

Van der Meijden heeft de limiet voor de EK van volgend jaar op zak. "Dat wordt een van mijn hoofddoelen voor volgend jaar", verklaarde ze bij de NOS. De WK-limiet (2.28.00) acht ze te scherp. "Ik ben heel blij met mijn tijd hier. Ik zou vaker zo'n marathon willen lopen. Meestal komt er een klap, dat je er doorheen zit. Maar die kwam niet."

De winst in Amsterdam was bij de mannen voor de Ethiopiër Tamirat Tola, die een parcoursrecord liep: 2.03.39. Bij de vrouwen zegevierde de Keniase Angela Tanui in 2.17.57, eveneens een parcoursrecord.

