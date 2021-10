Advocaat hekelt anoniem dossier over moordzaak Peter R. de Vries

Advocaat Ronald van der Horst van verdachte Delano G. (22), die wordt verdacht van het neerschieten van Peter R. de Vries, heeft kritiek op het onderzoeksdossier van het Openbaar Ministerie.

In het dossier zijn volgens hem alle namen, behalve die van de verdachten en hun naasten, geanonimiseerd. Dat bemoeilijkt de verdediging, zei de raadsman maandag in de rechtbank in Amsterdam. Het valt niet te controleren of alles op de juiste manier gebeurt als alles anoniem gaat, zei hij. Hij sprak zelfs van de vrees voor "een spookproces".

"De dood van De Vries heeft geleid tot veel publieke aandacht en tot veel speculatie over de achtergrond van zijn dood. Dat is onvermijdelijk, maar het mag geen invloed hebben op de strafzaak", zei Van der Horst.

Het verhaal gaat dat de opdracht voor de moord van de misdaadverslaggever uit de koker komt van de vermeende topcrimineel Ridouan Taghi. "Wij zijn niet blind voor de zorgen die er bestaan voor partijen die participeren in het strafproces, ook in deze zaak." Maar dat rechtvaardigt volgens Van der Horst niet om alle informatie af te schermen.

Passages weggelakt

De officier van justitie reageerde dat de informatie "geanonimiseerd" is, maar niet "anoniem". "Waar nodig kan de informatie getoetst worden."



Al op 16 juli, een dag na het overlijden van De Vries, zou het Openbaar Ministerie al te kennen hebben gegeven dat het onderzoek zo goed als gereed was en dat de rechtbank op zoek kon gaan naar een datum voor een inhoudelijke behandeling. "Een lastig te begrijpen haast", zei Van der Horst.

De raadsman zegt met grote problemen te worden opgezadeld nu alle getuigen en verbalisanten anoniem worden opgevoerd. "Hele passages zijn weggelakt. Ook deskundigen van het NFI en de forensische opsporing zijn allemaal anoniem. Dat geldt ook voor de medewerkers van het OM en de rechter-commissaris. Op basis van zo’n dossier kan wat ons betreft geen recht worden gedaan."

Van der Horst noemt het een "fundamenteel recht om dat soort verklaringen te kunnen toetsen." Hem is niet duidelijk wie passages in het dossier heeft weggelakt en op grond waarvan. "Subjectieve gevoelens van angst zijn niet voldoende om stukken weg te lakken", aldus Van der Horst.

