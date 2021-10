Taliban akkoord met hervatting vaccinaties tegen polio

De Taliban, de nieuwe machthebbers in Afghanistan, hebben volgens de Verenigde Naties ingestemd met de hervatting van de vaccinatiecampagne tegen polio.

De campagne start 9 november in heel het land. Het is voor het eerst in meer dan drie jaar tijd dat wordt geprobeerd alle kinderen in te enten.

De jonge doelgroep omvat ook 3,3 miljoen kinderen die bij de eerdere pogingen niet konden worden bereikt, vooral door toedoen van Talibanstrijders. De gezant van de Wereldvoedselorganisatie in Afghanistan, Luo Dapeng, heeft het besluit van de Taliban "een buitengewoon belangrijke stap in de goede richting" genoemd.

De campagne tegen polio werd eerder in gebieden die de Talibanstrijders beheersten, tegengewerkt. Er zijn ook doden gevallen onder de medewerkers die kinderen wilden inenten. De Taliban beschuldigden hulpverleners ervan informatie voor de vijand te verzamelen.



Sinds half augustus hebben de Taliban echter vrijwel heel het land in handen. De buitenlandse troepen die de pro-Westerse regering in Kabul in het zadel hielpen houden, zijn in de afgelopen jaren afgehaakt. De laatste Amerikaanse troepen vertrokken eind augustus van de luchthaven van de hoofdstad Kabul.

Afghanistan en Pakistan zijn de enige landen waar polio nog veel voorkomt.

© ANP 2021