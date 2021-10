LCPS: Grootste toename coronapatiënten in ziekenhuizen sinds 29 april

Het aantal coronapatiënten dat is opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal toegenomen met 57, de grootste stijging in één dag sinds 29 april.

In totaal liggen nu 610 mensen met Covid-19 in een ziekenhuis, zo valt te lezen in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de verpleegafdelingen houden momenteel 464 coronapatiënten een bed bezet. Dat zijn er 53 meer dan een etmaal geleden. Er werden 51 nieuwe patiënten met Covid-19 in de klinieken opgenomen. Het kan volgens het LCPS bijvoorbeeld zijn dat er coronapatiënten van de ic's terug zijn verplaatst naar de verpleegafdelingen, waardoor het aantal opgenomen Covid-patiënten daar nog verder toenam.

Op de intensive cares liggen nu 146 coronapatiënten, een stijging van vier ten opzichte van zondag. Er werden 12 nieuwe mensen op zo'n afdeling opgenomen, maar doordat er ook mensen de ic mochten verlaten of zijn overleden nam de bezetting niet zo sterk toe.



Patroon

Afgelopen week steeg het aantal opgenomen patiënten al dagelijks. Vorige week dinsdag lagen er voor het eerst sinds 23 september meer dan 500 mensen met Covid-19 in de Nederlandse ziekenhuizen. De laatste keer dat er meer dan 600 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen lagen, was 15 september.

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) laat weten "het bekende patroon" waar te nemen in de ziekenhuizen. "De besmettingen stijgen alweer een tijdje structureel. De bezettingen beginnen dus ook te stijgen: 44 procent meer coronapatiënten in zestien dagen. We verwachten dat de bezetting aankomende week nog verder zal doorstijgen."



Verplaatsingen

Zondag bleek dat het ziekenhuis Isala in Zwolle operaties moest afbellen vanwege het grote aantal opgenomen coronapatiënten. Het ziekenhuis verplaatste vier patiënten naar een ander deel van het land. Regio's regelen dit momenteel zelf, maar het LCPS laat weten de coördinatie van de verplaatsingen weer op te pakken "als dit nodig is".

Ook andere ziekenhuizen laten weten dat het aantal coronapatiënten de laatste week toeneemt. In het Ziekenhuis Gelderse Vallei kan de reguliere zorg nog doorgaan, maar de corona-afdelingen liggen wel vol. Of en wanneer ook daar operaties afgezegd moeten worden is nog niet duidelijk. Andere ziekenhuizen, zoals het Maasstad Ziekenhuis en het Erasmus MC in Rotterdam, zeggen nog geen problematische stijging van het aantal coronapatiënten te zien.

© ANP 2021