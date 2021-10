Marokko: Vaccinatiepas vanaf donderdag verplicht voor toegang openbare ruimte

Vanaf donderdag is de vaccinatiepas verplicht voor toegang tot openbare plaatsen zoals horeca, sportfaciliteiten, theaters en winkelcentra.

Dat heeft de regering zojuist bekend gemaakt. De maatregel gaat in na Eid al-Mawlid die op dinsdag en woensdag wordt gevierd.

De vaccinatiepas is ook verplicht voor toegang tot het openbaar vervoer en interstedelijk verkeer. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving betekent de inwerkingtreding van de vaccinatiepas geen versoepeling van reeds geldende coronamaatregelen; de avondklok en andere preventieve maatregelen blijven van kracht.

De inwerkingtreding van de coronapas is geen verrassing. Begin september startte het zorgministerie met een bewustwordingscampagne om het belang van het vaccin te benadrukken en de komst van de vaccinatiepas aan te kondigen. "Het vaccinatiepaspoort, een essentieel document voor een normaal leven", luidde de boodschap.



De vaccinatiepas wordt reeds gebruikt in Marokko en is momenteel verplicht voor reizen tussen steden. De vaccinatiepas kan worden uitgeprint of via een QR-code op de mobiele worden getoond.

Momenteel heeft ruim 70 procent van de Marokkaanse bevolking minstens twee prikken gehad, oftewel 21 miljoen mensen. Het Rijksvaccinatiecomité verwacht dat de resterende 6,8 miljoen tegen het einde van de volgende maand is gevaccineerd.

© MAROKKO.NL 2021