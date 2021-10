Man onder tram in Den Haag en overleden, mogelijk geduwd

Een nog onbekende man is maandagavond overleden na een aanrijding met een tram op de Anthony Fokkersingel in de Haagse wijk Ypenburg.

Getuigen zeiden tegen lokale media dat het slachtoffer mogelijk voor de tram is geduwd. De politie bevestigt dat niet en kon dinsdagochtend nog geen verdere informatie over de zaak geven.

Het incident vond even voor 21.00 uur plaats. De politie was ter plaatse tot rond 04.00 uur bezig met onderzoek. De bestuurder van de tram is opgevangen door de politie en door personeel van het Haagse vervoersbedrijf HTM.

Via Burgernet riep de politie mensen in de omgeving op om uit te kijken naar drie in het zwart geklede jongens met opvallende witte letters op hun truien. Of ze worden gezocht als verdachten of als getuigen wordt in het bericht in het midden gehouden.

