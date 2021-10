Europees hof vindt detentie om bespotten Erdogan te ver gaan

Turkije heeft een man die president Erdogan zou hebben bespot op Facebook veel te hard aangepakt.

Dat vindt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat de Turkse autoriteiten opdracht geeft een schadevergoeding van 7500 euro te betalen aan het slachtoffer.

De zaak was aangespannen door Vedat Sorli, die in eigen land was opgepakt omdat hij Erdogan zou hebben geschoffeerd met zijn berichten op sociale media.

Zo deelde hij in 2014 een afbeelding waarop Erdogan stond afgebeeld in een jurk. De Turkse leider kust op die spotprent de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama.

In Turkije kan het beledigen van de president worden bestraft met een celstraf van vier jaar. Sorli zat zo'n twee maanden in voorarrest en kreeg uiteindelijk een voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd van bijna een jaar. Hij had in eigen land al beroep aangetekend, maar dat was afgewezen.

De man krijgt nu wel gelijk van het Europese hof in het Franse Straatsburg. Dat vindt dat zijn vrijheid van meningsuiting is geschonden. De maandenlange detentie van de man is volgens het hof niet te rechtvaardigen.

