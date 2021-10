Twee vaccindoses nodig na herstel van Covid-19 voor bezoek aan VS

De Verenigde Staten blijven buitenlanders weren die zijn hersteld van Covid-19 en daarna één dosis van de coronavaccins van Pfizer, Moderna of AstraZeneca hebben gekregen.

In de Europese Unie geldt deze groep over het algemeen wel als volledig gevaccineerd, maar het Amerikaanse Centrum voor ziektecontrole en Preventie (CDC) kijkt daar anders tegenaan.

De VS maakten vorige week bekend dat volledig gevaccineerde buitenlanders vanaf 8 november het land weer binnen mogen. Het gaat om elke combinatie van door de WHO goedgekeurde vaccins waarvan twee doses nodig zijn, of één injectie met het Janssen-vaccin. Reizigers moeten voor vertrek een vaccinatiebewijs en een recente negatieve testuitslag laten zien.

De Amerikanen voerden aan het begin van de pandemie een streng inreisbeleid in, waardoor het momenteel vrijwel onmogelijk is om naar het land af te reizen zonder Amerikaans paspoort of verblijfsvergunning.

