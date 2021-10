Ruim 1100 kinderen van gedupeerden toeslagen uit huis geplaatst

In de periode 2015-2020 zijn bij benadering 1115 kinderen van gedupeerden door de kinderopvangtoeslagenaffaire uit huis geplaatst.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het statistiekbureau weet niet bij hoeveel uit huis geplaatste kinderen er een verband is met de toeslagenaffaire. "Daarvoor zou aanvullend onderzoek nodig zijn, en zo'n verzoek ligt er nu niet", aldus een woordvoerder.

Het CBS heeft de studie naar uit huis geplaatste kinderen uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. In de kindertoeslagenaffaire werden duizenden ouders door de Belastingdienst onterecht aangemerkt als fraudeur. Dit had enorme financiële gevolgen voor onschuldige ouders en hun gezinnen.

Brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland zegt te te zijn geschrokken van het hoge aantal kinderen van gedupeerde ouders dat uit huis is geplaatst. "De toeslagenaffaire met alle gevolgen van dien toont opnieuw de noodzaak aan van een andere kind- en gezinsbescherming. Wanneer er problemen in een gezin spelen, moeten zowel kinderen als ouders in een vroeg stadium worden geholpen. Als we dit niet doen, is uiteindelijk altijd het kind de dupe", zegt bestuurslid Arina Kruithof.

