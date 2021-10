'Marokko schort vluchten met Nederland, Duitsland en VK op'

Naar verluidt gaan de Marokkaanse autoriteiten vluchten met drie Europese landen op schorten.

Dat meldt Air Arabia-directeur Laila Mechbal op Twitter.

Het vliegverbod zou vanaf 21 oktober al ingaan en Air Arabia Maroc zou met ingang van 24 oktober de vluchten met de drie Europese landen stilleggen. De Marokkaanse autoriteiten hebben het besluit echter nog niet officieel aangekondigd.

Naar verluidt probeert Marokko de uitbraak van de nieuwe variant van het coronavirus (AY4.2) te voorkomen. De nieuw submutant werd eerder al in een aantal Europese landen aangetroffen en woensdag voor het eerst vastgesteld in Israël, bij een 11-jarige jongen die vanuit Moldavië aankwam.



De submatant wordt "nauwlettend" gevolgd door zorgautoriteiten in het Verenig Koninkrijk (VK). Er is echter nog geen bewijs dat de submutant van de Delta-coronavariant besmettelijker is dan eerdere varianten.

