OMT-voorzitter verwacht geen nieuwe lockdown in de winter

OMT-voorzitter Jaap van Dissel verwacht, ondanks oplopende besmettingscijfers, dat lockdown-maatregelen zoals winkel- of schoolsluiting of een avondklok komende winter niet nodig zijn.

Hij wijst daarbij op de hoge vaccinatiegraad onder de Nederlandse bevolking, ruim 85 procent heeft een eerste prik gehad. "Dus we zitten in een principieel andere situatie dan vorig jaar. Toen hadden we geen vaccins. Dus in alle realiteit zie ik geen aanleiding om zulke ingrijpende maatregelen te adviseren", aldus Van Dissel in een interview met het AD.

De OMT-voorzitter vindt het moeilijk aan te geven of we ons zorgen moeten maken nu zowel het aantal ziekenhuisopnames als het aantal coronabesmettingen oploopt. "Dat is lastiger in te schatten dan vorig jaar en het hangt van een aantal dingen af", aldus Van Dissel tegen de krant.

"Eerst was de relatie tussen besmettingen en ziekenhuisopnames duidelijker. Maar door de hoge vaccinatiegraad is die verhouding nu anders. Veel van de besmettingen zien we nu bijvoorbeeld onder jongeren, dus dat is relatief gunstig voor het aantal ziekenhuisopnames. Maar het hangt ook af van de snelheid van verspreiding in niet gevaccineerde groepen en regio’s waar minder mensen ingeënt zijn."



Een grote extra vaccinatieronde met een boosterprik acht hij vooralsnog niet nodig. "Dat je in verpleeghuizen overgaat tot een boostervaccinatie is begrijpelijk. Daar gaat het virus makkelijker rond en kun je lastiger isolatiemaatregelen treffen. Maar als je nu kiest voor brede inzet van zo’n prik, zoals Israël doet, dan moet je dat elk half jaar gaan doen om de antistoffen op peil te houden. Maar wil je elk mild symptoom dan voorkomen? Of alleen ernstige ziekte en ziekenhuisopnames? Voor dat laatste is een massale extra prikronde vooralsnog niet nodig."

Van Dissel denkt dat Nederland na het voorjaar in 2022 voor een belangrijk deel van het coronavirus verlost kan zijn, maar houdt nog wel slagen om de arm. "Dat hangt van een boel factoren af, zoals de duur van de immuniteit, de eventuele opkomst van varianten, import uit andere landen, de beschikbaarheid van vaccins en ons gedrag, de vaccinatiebereidheid. Maar als de Delta-variant niet verdrongen wordt en je houdt een hoge vaccinatiegraad en immuniteit, dan zou je na het voorjaar voor een belangrijke mate van de crisis verlost kunnen zijn."

