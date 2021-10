Ook OM in hoger beroep in moordzaak advocaat Wiersum

Ook het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de strafzaak van de moord op advocaat Derk Wiersum.

De rechtbank Amsterdam veroordeelde de twee verdachten vorige week tot dertig jaar cel. Het OM had levenslang geëist.

De advocaten van Giërmo B. en Moreno B. hadden al laten weten beroep aan te tekenen tegen de uitspraak. "Na bestudering van het vonnis heeft het OM hoger beroep ingesteld omdat het vonnis afwijkt van de eis van levenslang. Het OM heeft met die eis een krachtig en glashelder signaal willen afgeven", licht het OM toe. "Een levenslange gevangenisstraf is volgens het OM een passende straf voor beide verdachten die hebben geweten dat het slachtoffer een advocaat was en zich louter hebben laten leiden door geldelijk gewin."

De 44-jarige advocaat Wiersum werd op 18 september 2019 doodgeschoten bij zijn woning in Amsterdam-Buitenveldert. Hij was destijds een van de advocaten van Nabil B., kroongetuige in het geruchtmakende liquidatieproces rond hoofdverdachte Ridouan Taghi. Naar tussenpersonen en mogelijke opdrachtgevers loopt nog volop onderzoek.

Volgens de rechtbank hebben de verdachten nauw samengewerkt bij de voorbereiding en uitvoering van het moordplan. Het is niet onomstotelijk vast komen te staan wie van de twee de fatale schoten heeft gelost. Dat maakt volgens de rechtbank niet uit; beiden zijn even verantwoordelijk.

De rechtbank ging niet mee in de eis van het OM omdat de mannen niet eerder zijn veroordeeld voor moord of doodslag en omdat het om een enkelvoudige moord gaat. Dertig jaar is de maximale tijdelijke celstraf.

