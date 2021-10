Voor het eerst sinds juli meer dan 4000 coronagevallen in één dag

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft afgelopen etmaal 4609 nieuwe coronagevallen geregistreerd.

Het is de eerste keer sinds eind juli dat het aantal nieuwe gevallen op één dag boven de 4000 uitkomt.

Ook het weekgemiddelde nam verder toe. Afgelopen zeven dagen kregen gemiddeld 3801 mensen per dag een positieve testuitslag. Vorige week woensdag stond dat aantal nog op gemiddeld 2798 gevallen per dag.

Het aantal sterfgevallen als gevolg van een coronabesmetting nam toe met 10. Niet al die mensen zijn afgelopen 24 uur overleden, want soms duurt het een tijdje voor een sterfgeval wordt doorgegeven aan het RIVM.

In Amsterdam kreeg het hoogste aantal mensen een positieve testuitslag: 209 mensen hoorden daar dat ze corona hebben opgelopen. In Rotterdam ging het om 126 mensen en in Den Haag om 110.

In Apeldoorn werden 77 nieuwe coronagevallen geregistreerd en in Utrecht 66. In slechts 15 gemeenten zijn afgelopen etmaal geen nieuwe coronagevallen geregistreerd.

© ANP 2021