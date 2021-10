Rusland: Taliban spannen zich in om Afghanistan te stabiliseren

Rusland erkent de inspanningen van de Taliban om Afghanistan te stabiliseren.

"Er is nu een nieuw bewind in het land en we zien dat zij proberen de militaire en politieke situatie te stabiliseren en dat ze proberen een staatsapparaat op te bouwen", aldus de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov.

Hij sprak de lovende woorden als gastheer op een conferentie in Moskou waar onder meer de Taliban, China, India, Pakistan en Rusland bijeen zijn om over de toestand in Afghanistan te praten. De Verenigde Staten waren ook uitgenodigd maar die zijn "helaas om logistieke redenen" verhinderd.

Zij zeggen te hopen er wel bij te zijn op een eventueel volgend overleg over het Aziatische land waar ze twintig jaar hebben gevochten tegen vooral de Taliban. De soennitische extremisten liepen half augustus het hele land onder de voet zonder op veel weerstand te stuiten.

Hun bewind wordt internationaal niet erkend en er zijn ook VN-sancties tegen de Taliban. Rusland beschouwt de Taliban officieel al jaren als een terroristische organisatie in verband met vroegere banden van de Taliban met terroristen in de Russische Kaukasus. China, dat aan Afghanistan grenst, vreest de Taliban in verband met zijn moslimminderheid in het westen van het land.



Maar China hoopt ook op economisch voordeel in Afghanistan. Pakistan, vooral de geheime dienst van dat land, heeft altijd nauwe banden met de Taliban gehad. India dat met Pakistan wedijvert over invloed in Afghanistan, heeft zich na de machtsovername door de Taliban vrijwel geheel van het Afghaanse toneel moeten terugtrekken.

Donorconferentie

De Taliban hopen dat ze als wettige regering worden erkend. Ze hebben dringend de Afghaanse banktegoeden in de VS en handelsverkeer nodig. Het Talibanregime zit vrijwel zonder geld en kan ambtenaren niet betalen terwijl de economie verlamd is. Ze hebben zich al geruime tijd, onder meer met vredesonderhandelingen in Qatar, ontpopt als diplomatieke gesprekspartners. Maar van een officiële erkenning is het nog niet gekomen.

Lavrov riep de wereld op Afghanistan te helpen en stelde een donorconferentie voor. Hij wees ook op het gevaar van terroristen van Daesh die in Afghanistan zouden profiteren van de machtswisseling in Kabul. Die zouden zo een grote bedreiging voor de regio vormen inclusief voormalige Sovjetrepublieken. Ook de productie en smokkel van vooral Afghaanse heroïne zou nog veel bedreigender worden.

