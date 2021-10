BuZa tegen reizigers uit en naar Marokko: zoek snel andere route

Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt reizigers vanuit en naar Marokko aan om snel te zoeken naar een alternatieve route.

Vanaf middernacht gaat er een vliegverbod in tussen Marokko en Nederland.

Volgens een woordvoerder van het ministerie zijn er "alternatieven om te reizen via andere nabij Nederland gelegen landen". Het verbod geldt ook voor Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Hoeveel mensen last hebben van de maatregel, kan het ministerie niet zeggen. Er geldt geen registratieplicht voor Nederlanders in het buitenland. De afgelopen dagen zijn ongeveer 3500 passagiers met Transavia naar Marokko gevlogen. Hoeveel van hen nog in het Noord-Afrikaanse land verblijven, kon een zegsvrouw niet zeggen.



Het ministerie blijft in gesprek met de Marokkaanse autoriteiten om te zorgen dat het vliegverkeer tussen Nederland en Marokko zo snel mogelijk weer wordt hervat.

Hoe lang de opschorting gaat duren, is volgens de woordvoerder op dit moment nog niet te zeggen.

