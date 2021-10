Letland als eerste land van Europese Unie weer in coronalockdown

Letland gaat als eerste land van de Europese Unie weer in lockdown vanwege dramatische coronacijfers.

Opnieuw zullen delen van de economie worden stilgelegd. Het Baltische land kampt met een snel stijgend aantal infecties.

Het gaat om wereldwijd het hoogste cijfer per hoofd van de bevolking de afgelopen week. Ziekenhuizen dreigen overbelast te raken.

De komende vier weken sluit het land met zijn 1,9 miljoen inwoners, van wie ruim een kwart Russen, bars en winkels. Ook is er weer een avondklok en wordt het afstandsonderwijs voor studenten hervat.



Buurland Estland sluit vergelijkbare maatregelen niet uit en Polen overweegt eveneens drastische stappen. Het eveneens Oost-Europese Roemenië, waar minder dan een derde van de 19 miljoen inwoners tegen corona is geprikt, heeft inmiddels de hulp ingeroepen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Scholen gaan vanaf maandag twee weken dicht en er komt een spertijd voor niet-gevaccineerden. Het mondkapje moet overal op.

De ontwikkelingen wijzen op een kloof tussen oost en west in de EU, aldus waarnemers. Zo slagen regeringen in de voormalige communistische landen er veel minder in burgers te overtuigen van de voordelen van inenting.

