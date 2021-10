Transavia nog in het ongewisse over repatriëringsvluchten Marokko

Luchtvaartmaatschappij Transavia weet nog steeds niet of Marokko repatriëringsvluchten uit Nederland zal toestaan.

Het Noord-Afrikaanse land verbiedt sinds middernacht alle vluchten uit Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Op verzoeken om in ieder geval met lege vliegtuigen gestrande reizigers op te kunnen halen heeft Transavia nog geen reactie gekregen. "Het is nu eigenlijk wachten en hopen dat de Marokkaanse autoriteiten ons die vergunning verlenen", zegt een woordvoerster van Transavia.

De dochteronderneming van Air France-KLM dringt er via de Nederlandse ambassade in Marokko en het ministerie van Buitenlandse Zaken wel sterk op aan om snel duidelijkheid te krijgen.

Alle normale uitgaande vluchten zijn tot 27 oktober geannuleerd. Daarna kijkt Transavia van dag tot dag of vluchten kunnen doorgaan of niet. Het aantal boekingen was door de herfstvakantie relatief hoog, waardoor zeker 5000 mensen hun vliegreis niet door zien gaan.



Hoeveel Nederlanders

Het is niet precies duidelijk hoeveel Nederlanders in Marokko in de problemen zijn gekomen door het vliegverbod. Transavia meldde woensdag al dat in één week tijd zo'n 3500 mensen via de vliegmaatschappij naar het land waren gereisd.

Maar er kunnen ook mensen zijn die na een verblijf van enkele maanden hadden willen terugvliegen, of die juist een langere periode in Marokko willen blijven. Het aantal gestrande reizigers kan daardoor hoger of lager zijn.

In maart 2020 was er ook veel onduidelijkheid nadat Marokko wegens oplopende besmettingsaantallen vluchten uit de Europese Unie verbood, waardoor veel Nederlanders noodgedwongen vast zaten in het land. In tegenstelling tot die periode zijn vliegtuigen uit veel andere EU-landen, zoals Frankrijk en België, nog wel welkom op Marokkaanse luchthavens.

© ANP 2021