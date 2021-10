WK voor voetbalclubs begin 2022 in Emiraten

Het WK voetbal voor clubs vindt vroeg in 2022 plaats in de Verenigde Arabische Emiraten.

Dat heeft Gianni Infantino, de voorzitter van wereldvoetbalbond FIFA, bekendgemaakt na afloop van een bestuursvergadering.

Japan had de organisatie van het WK in september teruggegeven aan de FIFA. De Japanse voetbalbond wilde het toernooi vanwege de coronapandemie niet meer organiseren. De voetbalbond zei toen al naar een nieuwe organisator te gaan zoeken.

Het WK tussen zeven clubs vindt nu begin volgend jaar plaats in de Emiraten. De FIFA meldde dat de precieze details later zullen worden bekendgemaakt.

Het vorige WK voor clubs werd in februari van dit jaar gehouden in Qatar. Bayern München, de winnaar van de Champions League in 2020, won het toernooi.

