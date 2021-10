Al bijna 10 procent bevolking La Palma gevlucht voor vulkaan

Op het Canarische eiland La Palma heeft inmiddels bijna 10 procent van de bevolking moeten vluchten voor een vulkaanuitbarsting, die ruim een maand geleden begon.

Het jongste etmaal dwongen de autoriteiten ongeveer 500 inwoners hun woningen te verlaten.

Het totale aantal geëvacueerden komt daarmee op zo'n 7500. Een einde aan de vulkaaneruptie in het zuiden van het eiland is nog niet in zicht. Er wordt dan ook rekening gehouden met meer ontruimingen. Hele buurtschappen en het dorp Todoque zijn al door de aanhoudende stroom lava verzwolgen. Nu dreigt het centrum van het dorp La Laguna te worden opgeslokt door de gloeiend hete massa.

Een groot deel van de ontheemden zal nooit meer kunnen terugkeren op de plek waar ze hebben gewoond. Hun huizen zijn verwoest en het duurt vele jaren voordat op de afgekoelde lava weer kan worden gebouwd.

Volgens de jongste cijfers zijn bijna 2200 gebouwen vernietigd, en vele hectares bananenplantages. Inmiddels is bijna 9 vierkante kilometer bedekt door lava van de uitbarsting, die op 19 september begon in de Cumbre Vieja-vulkanengroep.

De afgelopen 48 uur ging het om een oppervlakte van ruim honderd voetbalvelden.

