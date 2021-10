WHO houdt coronamutant in de gaten

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) houdt een mutant van de Delta-variant van het coronavirus in de gaten.

Experts hadden onlangs gemeld dat deze zogenoemde subvariant zich langzaam verspreidt in het Verenigd Koninkrijk (VK).

Andere landen, zoals de Verenigde Staten, Denemarken en Rusland registreerden ook de eerste gevallen. Volgens Britse media is de nieuwe mutant in juli voor het eerst ontdekt. Onderzoekers gaan er echter nog niet vanuit dat de subvariant veel besmettelijker is dan de huidige Delta-variant.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) laat weten dat de nieuwe mutatie in Nederland ook al een tijdje rondgaat. Sinds half augustus is het aandeel van de mutant 0,1 tot 0,2 procent van de besmettingen die worden bekeken in de zogenoemde kiemsurveillance, waarmee de verspreiding van virusvarianten in de gaten wordt gehouden.



"Dat percentage is sinds die tijd stabiel gebleven", aldus een woordvoerder. Hij benadrukt dat er wel vaker mutanten van coronavarianten ontstaan. "En of deze mutatie besmettelijker is, of de vaccins misschien makkelijker omzeilt, is lastig om te zeggen."

Marokko besloot woensdag om de vliegverbindingen met het VK, Nederland en Duitsland op te schorten uit vrees voor de virusmutatie.

