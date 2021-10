Marokko bereid om aantal vluchten naar Nederland toe te staan

Marokko heeft zich bereid verklaard om op korte termijn een aantal commerciële vluchten toe te staan om Nederlanders naar huis te brengen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt op Twitter dat dat de uitkomst is van een gesprek met de Nederlandse ambassadeur Jeroen Roodenburg en het Marokkaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

"Verdere details zijn nu nog niet beschikbaar, maar zullen zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt door de betreffende luchtvaartmaatschappijen", aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken op Twitter.

Vanaf woensdagnacht is er een vliegverbod ingesteld tussen Marokko en Nederland. Het verbod geldt ook voor Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Op verzoeken om in ieder geval met lege vliegtuigen gestrande reizigers op te kunnen halen kreeg onder meer luchtvaartmaatschappij Transavia geen reactie.



De Marokkaanse regering legde recent al het vliegverkeer met Rusland stil uit angst voor coronabesmettingen, ook is sinds vandaag in Marokko de vaccinatiepas verplicht voor binnen- en buitenlandse reizen en voor toegang tot openbare plekken zoals horeca en winkels.



Hoeveel Nederlanders

Het is niet precies duidelijk hoeveel Nederlanders in Marokko in de problemen zijn gekomen door het vliegverbod. Transavia meldde woensdag al dat in één week tijd zo'n 3500 mensen via de vliegmaatschappij naar het land waren gereisd.

Maar er kunnen ook mensen zijn die na een verblijf van enkele maanden hadden willen terugvliegen, of die juist een langere periode in Marokko willen blijven. Het aantal gestrande reizigers kan daardoor hoger of lager zijn.



Andere route

In maart 2020 was er ook veel onduidelijkheid nadat Marokko wegens oplopende besmettingsaantallen vluchten uit de Europese Unie verbood, waardoor veel Nederlanders noodgedwongen vast zaten in het land.



In tegenstelling tot die periode zijn vliegtuigen uit veel andere EU-landen, zoals Frankrijk en België, nog wel welkom op Marokkaanse luchthavens.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadde reizigers van en naar Marokko woensdag al aan om zo snel mogelijk een andere route te zoeken. Via "andere nabij Nederland gelegen landen", zoals België, kan nog wel gereisd worden.

Ook vanuit Duitsland geldt een vliegverbod.

© ANP/Marokko.nl 2021