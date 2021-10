Einde aan langste lockdown ter wereld in Melbourne

In de Australische miljoenenstad Melbourne is er vrijdag (lokale tijd) een einde gekomen aan de lockdown omdat meer dan 70 procent van de bevolking volledig gevaccineerd is.

De vijf miljoen inwoners van Melbourne brachten sinds het begin van de pandemie meer dan 260 dagen in lockdown door, geen andere stad ter wereld was zo lang in lockdown.

Er stonden meteen lange rijen voor bars, restaurants en kapperszaken. Dat was eerder deze maand ook het geval in miljoenenstad Sydney, waar de versoepelingen vanwege de stijgende vaccinatiegraad eerder werden doorgevoerd.

Inwoners van zowel Melbourne en Sydney mogen de stad nog niet verlaten en ook winkels blijven voorlopig gesloten. Verdere versoepelingen volgen pas als 80 procent van de bevolking volledig gevaccineerd is.



Melbourne ging sinds het begin van de pandemie zes keer in lockdown, wat in de afgelopen maanden tot talloze protesten en demonstraties leidde. De Australische premier Scott Morrison vertelde aan Australische media dat "de overwinning in zicht is" in wat hij beschreef als "de strijd van onze generatie".

In Australië zijn 150.000 coronabesmettingen geconstateerd, zo'n 1500 inwoners overleden aan de gevolgen van het virus. Het land probeerde ruim een jaar lang het virus buiten de deur te houden maar begint nu met Covid-19 te leren leven, maakte Morrison vorige maand al bekend.

