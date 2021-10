Marokko geeft Transavia toestemming voor tien vluchten

Luchtvaartmaatschappij Transavia heeft van de Marokkaanse autoriteiten toestemming gekregen om de komende week tien repatriëringsvluchten uit te voeren.

De eerste komt vannacht al aan, zegt een woordvoerster. De eerste, die vertrekt vanuit Marrakesh, komt in de nacht van vrijdag op zaterdag aan op Schiphol, zegt een woordvoerster.

Transavia-topman Marcel de Nooijer waarschuwt dat de tien vluchten waarschijnlijk niet genoeg zullen zijn om iedereen die wil terug naar Nederland te brengen. "We doen er echter alles aan om samen met onze passagiers naar oplossingen te zoeken."

Sinds woensdagnacht is er een vliegverbod ingesteld tussen Marokko en Nederland. Het verbod geldt ook voor Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.



De Marokkaanse regering legde recent al het vliegverkeer met Rusland stil uit angst voor coronabesmettingen, ook is sinds donderdag in Marokko de vaccinatiepas verplicht voor binnen- en buitenlandse reizen en voor toegang tot openbare plekken zoals horeca en winkels.

Onduidelijkheid

De afgelopen week zijn ongeveer 3500 mensen via Transavia naar Marokko gereisd. De afgelopen dagen was er veel onduidelijkheid over wat het vliegverbod betekende voor Nederlandse reizigers die naar het Noord-Afrikaans land waren gereisd. Zo wachtte Transavia dagenlang op een vergunning om met lege vliegtuigen gestrande passagiers te kunnen ophalen.



Transavia roept passagiers met een ticket voor een terugvlucht die al op een andere manier zijn teruggekeerd naar Nederland hun vlucht te annuleren. Zo komen er weer plekken vrij voor andere passagiers.

In maart 2020 was er ook veel onduidelijkheid nadat Marokko wegens oplopende besmettingsaantallen vluchten uit de Europese Unie verbood, waardoor veel Nederlanders noodgedwongen vast zaten in het land.

