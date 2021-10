Rapper Murda mag ondanks eis van Turks OM terug naar Nederland

De Nederlands-Turkse rapper Murda mag terug naar Nederland, ondanks het feit dat het Turks Openbaar Ministerie een celstraf tegen hem heeft geëist.

Een rechter heeft vrijdag bepaald dat zijn uitreisverbod is komen te vervallen, laat zijn management weten.

De 37-jarige rapper, wiens echte naam Önder Dogan is, werd zaterdag opgepakt op de luchthaven van Istanbul omdat er een onderzoek was gestart naar zijn songteksten. Hij zat een nacht in de cel. Volgens het OM in Turkije moedigen de songteksten het gebruik van cannabis aan en daarom is een celstraf van vijf tot tien jaar tegen hem geëist, zo werd donderdag bekend.

Wanneer de zaak voorkomt, is nog niet duidelijk.

