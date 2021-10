Haagse bronnen: kabinet grijpt nu niet in om hogere coronacijfers

In het kabinet is momenteel geen paniek vanwege de stijgende coronacijfers, zeggen Haagse bronnen.

Het kabinet blijft waakzaam, maar ziet geen reden om al eerder te besluiten over het al dan niet aanscherpen van de coronaregels, aldus ingewijden.

Op 5 november geeft het kabinet een update over de coronamaatregelen. In de dagen daarvoor komt het Outbreak Management Team (OMT) met een nieuw advies. Sinds de versoepelingen van eind september loopt het aantal besmettingen op en neemt ook de druk op de zorg toe.

Deze toename werd door het kabinet verwacht en ingecalculeerd. Het kabinet stuurt eerder op het aantal opnames in ziekenhuizen en intensive cares dan op de besmettingscijfers.



Verschillende specialisten vinden dat het kabinet moet ingrijpen. Epidemioloog Frits Rosendaal ziet graag het mondkapje terugkeren en het kabinet moet meer hameren op de basisregels, vindt onder meer onderzoeker Marino van Zelst. Hij vindt dat het kabinet het beste zo vroeg mogelijk met "lichte interventies" komt, omdat anders mogelijk zwaardere maatregelen nodig zijn. De experts verwachten ook dat de griepgolf van dit jaar zwaarder zal zijn en daardoor meer druk op de zorg zal opleveren.

OMT-voorzitter Jaap van Dissel zei in een interview met het AD dat hij deze winter geen nieuwe lockdown verwacht. Volgens hem is de situatie vanwege de hoge vaccinatiegraad nu anders dan in dezelfde periode vorig jaar.



Een inschatting maken hoe de epidemie in Nederland verder verloopt is daardoor moeilijker. "Veel van de besmettingen zien we nu bijvoorbeeld onder jongeren, dus dat is relatief gunstig voor het aantal ziekenhuisopnames", zei Van Dissel.

"Maar het hangt ook af van de snelheid van verspreiding in niet gevaccineerde groepen en regio’s waar minder mensen ingeënt zijn."

