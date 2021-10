Warm ontvangst voor Marokkaanse pelgrims na hervatting vliegverbinding Saoedi-Arabië

De nationale luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc (RAM) is weer begonnen met vliegen naar Saoedi-Arabië, ruim anderhalf jaar na het begin van de coronapandemie.

De eerste lichting Marokkaanse pelgrims werd in het Saoedische Medina ontvangen door luchthavenfunctionarissen.

Moslims voerden zondag in de Grote Moskee in de heilige stad Mekka en de al-Masjid an-Nabawi in Medina voor het eerst het gebed uit zonder social distancing. Moskeemedewerkers waren in de dagen daarvoor druk in de weer met het verwijderen van barricades en afstandsstickers.

De Saoedische autoriteiten hadden de gebedshuizen in maart 2020 gesloten en drie maanden later onder strike voorwaarden heropend. Het land besloot de coronamaatregelen met ingang van deze week te versoepelen nadat het aantal besmettingen de laatste maanden aanzienlijk afnam.



De mondkapjesplicht is opgeheven en stadions mogen weer de volledige capaciteit gebruiken om gevaccineerde bezoekers te ontvangen. Zo kan de eerste Formule 1-race in Saoedi-Arabië op 5 december verreden worden voor volle tribunes.

Aanvankelijk was maar 40 procent van de kaarten in de verkoop gegaan voor de race op het circuit in de kuststad Jeddah, maar nu is 100 procent van de tickets beschikbaar

