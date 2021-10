Marokko: stormloop op coronaprik na invoering vaccinatiepas (video)

De inwerkingtreding van de vaccinatiepas zorgt in Marokko voor een ongekende drukte in vaccinatiecentra.

Sinds donderdag is in Marokko de vaccinatiepas verplicht voor interstedelijk verkeer en voor toegang tot openbare plekken zoals horeca en winkels, alsook overheidsgebouwen.

In de video is te zien hoe een grote menigte bij het vaccinodrome in Tanger staat te wachten op een inenting. Donderdag werden in het gehele land maar liefst 288.000 nieuwe prikken gezet, waaronder meer dan 100.000 eerste doses, een ongekend hoog aantal.

Marokkanen die minstens één prik tegen het coronavirus hebben ontvangen kunnen het vaccinatiebewijs regelen via de officiële coronawebsite. Als dat niet lukt, kunnen ze ook terecht bij overheidskantoren. De vaccinatiepas wordt ongeldig als de tweede en derde coronaprik niet tijdig worden gezet.



Bedrijven en overheidsfunctionarissen moeten toezien op naleving van de nieuwe regels. Marokkanen die nog geen vaccin hebben gehad, worden opgeroepen zich zo snel mogelijk volledig te laten vaccineren.



Weerstand

In het Noord-Afrikaanse land heerst veel weerstand tegen de invoering van de coronapas. Ongevaccineerden zijn niet welkom in de openbare ruimte zoals overheidsgebouwen en leerlingen en studenten mogen niet deelnemen aan fysiek onderwijs.

Veel ondernemers in de detailhandel, horeca, theaters, personenvervoer en sportcentra vrezen oponthoud en conflicten bij het controleren op de vaccinatiepas. Ook is er veel onduidelijkheid over de exacte invulling van de regels. Zo mag er bijvoorbeeld wel getankt worden bij benzinepompstations maar mogen klanten niet naar binnen om af te rekenen, het toilet te bezoeken of andere aankopen te doen.



Mensenrechtenorganisaties hebben Rabat verzocht het besluit te herzien omdat basisrechten van burgers worden geschonden. Er gaat een petitie rond om de verkapte vaccinatieplicht op te heffen. Op donderdagochtend hadden al meer dan 20.000 mensen de petitie ondertekend.

Europa

Daarentegen heeft Marokko de meest effectieve vaccinatiecampagne van Noord-Afrika. Ruim 56 procent van de bevolking is volledig gevaccineerd. Dat ligt ruim boven het internationale gemiddelde.



Ook Europese landen hebben dergelijke coronapassen ingevoerd. Die moet in Nederland bijvoorbeeld worden getoond bij horeca- en concertbezoek.

Italië heeft in de EU de strengste regels en stelt zo'n coronapas verplicht voor alle werknemers, al mogen die zich als alternatief ook op eigen kosten laten testen.

© MAROKKO.NL 2021