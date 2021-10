Israël bestempelt Palestijnse ngo’s als terroristisch

Israël heeft zes Palestijnse maatschappelijke organisaties (ngo’s) als terroristisch bestempeld.

De Palestijnse Autoriteit en de mensenrechtenorganisaties Amnesty International en Human Rights Watch hebben de stap veroordeeld.

Volgens het Israëlische ministerie van Defensie werken de zes organisaties openlijk samen met het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP), een linkse militante beweging die in een aantal westerse Pro-Israël landen op een lijst van terreurorganisaties staat. De zes organisaties zouden terrorisme financieren en naar verluidt onder controle staan van PFLP-leiders.

Het gaat onder meer om de Palestijnse organisatie al-Haq, die mensenrechtenschendingen van Israël in kaart brengt. Al-Haq heeft subsidie van onder meer Nederland gekregen en ontving in 2009 de Geuzenpenning, die is bedoeld om vrijheidsstrijders en mensenrechtenactivisten te eren. Defensieminister Benny Gantz riep overheden wereldwijd op geen contact te onderhouden met de "terroristische" ngo’s.



Gevaarlijke ontwikkeling

Al-Haq-directeur Shawaan Jabareen noemde de maatregel een gevaarlijke ontwikkeling en een politiek besluit dat niets van doen heeft met veiligheid, maar alles met "het stoppen van het werk van deze organisaties". Defence for Children International - Palestine, ook op de lijst, veroordeelde de stap als een poging de Palestijnse maatschappij te "elimineren".

Volgens Amnesty International en Human Rights Watch kunnen de Israëlische autoriteiten nu de kantoren van de betreffende organisaties sluiten, hun bezittingen in beslag nemen en medewerkers op de bezette Westelijke Jordaanoever arresteren.

Zij spreken van een "vreselijk en onrechtvaardig" besluit.

© ANP 2021