Nederland veroordeelt consulaatvandalen tot celstraffen

De Riffijnse separatisten die eerder dit jaar vernielingen hebben aangericht bij twee Marokkaanse consulaten in Nederland hebben celstraffen van één week opgelegd gekregen.

Ook mag het tweetal twee jaar lang niet in de omgeving van de twee consulaten komen.

De Marokkaanse vlag aan de voorgevel van het Marokkaanse diplomatieke kantoren werd door het tweetal gebruikt als deurmat en verruild voor een witte vlag met de tekst 'Leve het volk'. Dat gebeurde in januari bij het Marokkaanse consulaat in Utrecht en in maart bij het Marokkaanse consulaat aan de Larenweg in Den Bosch.



Rabat deed aangifte want met de vlagontering zou worden aangezet tot haat en agressie jegens personeel van het diplomatieke kantoor. Marokko had Nederland dan ook aangespoord het personeel van het gastland te beschermen, zoals afgesproken in het Verdrag van Wenen.



Het tweetal gaf destijds nadrukkelijk aan "geen separatist" te zijn en zodoende kozen om als "vreedzaam protest" de Marokkaanse vlag te vervangen met een wit doek met daarop de tekst "Leve het volk". De twee vandalen geven aan dat de vlagontering een reactie is op de "slechte behandeling van Riffijnse politieke gevangen" in Marokko.

In Marokko is minachting voor nationale emblemen en symbolen (zoals de Marokkaanse vlag, munteenheid en het koninklijk wapen) volgens het Wetboek van Strafrecht strafbaar met een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar.

