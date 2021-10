Ziekenhuisbaas Kuipers: lokale lockdowns kunnen nodig zijn

Het instellen van lockdowns op lokaal niveau "kan nodig zijn" om de coronapandemie in Nederland te bestrijden.

Dat zegt voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) Ernst Kuipers tegen het AD.

Kuipers waarschuwt dat er zo'n 1,8 miljoen mensen in Nederland niet gevaccineerd zijn tegen het coronavirus, waardoor het volgens hem op lokale schaal "makkelijk tot hoge besmettingsaantallen en ziekenhuisopnames kan komen".

"Hierdoor kan het nodig zijn dat je lokale lockdowns moet instellen aan de hand van de besmettings- en vaccinatiegraad, zoals nu bijvoorbeeld in Staphorst", aldus Kuipers. Die gemeente kent, net als een aantal andere gemeenten in de Biblebelt een relatief lage vaccinatiegraad.



De ic-beddencoördinator bekijkt de stijgende coronacijfers met argusogen. "In Nederland is het aantal opnames verdriedubbeld in drie weken tijd’’, stelt Kuipers.

"In het Verenigd Koninkrijk zie je toch weer hoge besmettingsaantallen en hoge aantallen ziekenhuisopnames. Dat kan hier ook gebeuren.’’

