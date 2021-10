Opnieuw avondklok in Roemenië in strijd tegen corona

In Roemenië geldt vanaf maandag opnieuw een avondklok. Tussen 22.00 uur en 05.00 uur mag niemand meer op straat zijn.

De interim-regering van premier Florin Cîțu besloot vrijdagavond laat tot deze maatregel in een poging het snel toenemende aantal coronabesmettingen in het land in te dammen.

Ook gaan de scholen voor twee weken dicht, zijn bruiloften en feesten verboden en worden op veel plaatsen mondkapjes en de coronapas verplicht. De maatregelen gelden voor zeker een maand.

Het aantal nieuwe coronabesmettingen heeft deze maand een recordhoogte bereikt in Roemenië, net als het aantal mensen dat overleden is aan Covid-19, de ziekte die het virus veroorzaakt. Ziekenhuizen kunnen de druk bijna niet meer aan.



"We zitten in een rampzalige situatie", lichtte viceminister van Binnenlandse Zaken Raed Arafat de kabinetsbeslissing toe. "We zitten in deze situatie, ondanks dat we vaccins hebben, omdat de meesten van ons weigeren zich te vaccineren. We hadden deze situatie kunnen voorkomen."

Iets meer dan een derde van de volwassen Roemenen is volledig gevaccineerd tegen corona. Daarmee heeft het land de op een na laagste vaccinatiegraad van de Europese Unie. Alleen Bulgarije scoort slechter. Daar is circa een kwart van de inwoners gevaccineerd. In veel Oost-Europese landen is het wantrouwen tegen de overheid groot.

