Livestream: zo kijk je naar GLORY Collision 3 met Verhoeven tegen Ben Saddik

In GLORY Collision 3 staan Rico Verhoeven en Jamal Ben Saddik weer tegenover elkaar in de Arnhemse Gelredome.

De 32-jarige Verhoeven verdedigt voor de tiende keer de wereldtitel van de zwaarste gewichtsklasse, die hij sinds 2014 in zijn bezit heeft.

Aanvankelijk zou Verhoeven het opnemen tegen Alistair Overeem, die twee weken geleden geblesseerd afhaakte. Organisator Glory vond de 31-jarige Belg Ben Saddik bereid om de titelhouder uit te dagen.

De twee topatleten stonden al twee keer eerder tegenover elkaar. In 2011 speelde Ben Saddik zijn debuutwedstrijd als prof tegen Verhoeven en sloeg hem verrassend knock-out. Zes jaar later, in 2017, waren de rollen omgedraaid en won Verhoeven met een knock-out van Ben Saddik. De stand is 1-1.



Eerder dit jaar zouden de twee het al tegen elkaar opnemen maar Ben Saddik moest afzeggen vanwege een ernstige rugblessure. Glory zette als vervanging snel een viermanstoernooi in elkaar in een leeg Ahoy. Verhoeven was toen duidelijk de sterkste.



Spuugincident

Verhoeven en Ben Saddik zijn bepaald geen vrienden. Dat heeft alles te maken met een incident tijdens de 'stare down' van hun vorige gevecht in 2017, toen de Belg van Marokkaanse afkomst de Brabander in zijn gezicht spuugde. Ben Saddik, die drie keer de diagnose kanker kreeg, deed dit omdat Verhoeven een opmerking over zijn ziekte had gemaakt.

Volgens Verhoeven steekt het anders in elkaar; hij beweert een opmerking te hebben gemaakt over een positieve dopingtest van Ben Saddik enkele jaren daarvoor. Beide kickboksers hielden het vrijdag rustig tijdens een afsluitende persconferentie. Ze bewaren alle vuurwerk voor zaterdag in de ring.



Glory 79 – Collision 3

Voor het hoofdgevecht zullen eerst zeven andere partijen te zien zijn. De headliner van het evenement 'Glory 79 - Collision 3' wordt niet live op tv uitgezonden en is alleen online te bekijken. Een digitaal pay per view (PPV) toegangsticket bij Glory kost €19,99.

Vanaf 18:00 zijn er vier gevechten die via een gratis livestream van Glory te bekijken zijn:

Lichtgewicht: Bruno Gazani (Brazilië) - Stoyan Koprivlenski (Bulgarije);

Middengewicht: Matt Baker (Verenigde Staten) - Serkan Özçağlayan (Turkije);

Vedergewicht: Aleksei Ulianov (Rusland) - Serhiy Adamchuk (Oekraïne);

Weltergewicht: Alim Nabiyev (Azerbeidzjan) - Troy Jones (Verenigde Staten).

Licht zwaargewicht: Michael Duut (Nederland) - John King (Verenigde Staten);

Zwaargewicht: Benjamin Adegbuyi (Roemenië) - Anthony Plazibat (Kroatië);

Licht zwaargewicht: Donegi Abena (Suriname) - Sergey Masloboyev (Litouwen);

Weltergewicht: Hamicha (Marokko) - Samuel Dbili (Frankrijk) ;

; Zwaargewicht: Gökhan Saki (Nederland) - James McSweeney (Engeland);

Zwaargewicht, wereldtitel: Rico Verhoeven (Nederland) - Jamal Ben Saddik (België) .

De overige wedstrijden beginnen om 20:00 uur en zijn te bekijken met de betaalde livestream van GloryFights:De exacte tijd dat de twee zwaargewichten de ring zullen betreden is nog niet bekend. Het gevecht duurt maximaal vijf ronden en begint naar verwachting rond 22.00 uur.