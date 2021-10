Marokko gaat Russisch coronavaccin produceren

Marokko gaat binnenkort beginnen met het produceren van het Sputnik-V vaccin.

Dat meldt Artem Tsinamdzgvrishvili, de Russische handelsvertegenwoordiger in Marokko, tegenover nieuwsdienst Sputnik News.

"Vanwege de hoge werkzaamheid van het Russische vaccin is er vanuit Marokko grote interesse in de import en daaropvolgende lokalisatie van Sputnik-V", zei Tsinamdzgvrishvili.

Volgens hem is er onlangs een overeenkomst gesloten met een laboratorium in Marokko en zal binnenkort worden gestart met het productieproces. Tsinamdzgvrishvili noemde geen namen maar zei wel dat het bedrijf een "grote aanwezigheid" geniet in Afrikaanse landen. Voor Rusland biedt een productielocatie in Marokko toegang tot de afzetmarkten ten zuiden van de Sahara.



De Marokkaanse autoriteiten lieten eerder dit jaar al weten aan de slag te gaan met het produceren van het Chinese coronavaccin van Sinopharm. Koning Mohammed VI gaf begin juli het startsein voor de Marokkaanse vaccinindustrie en was aanwezig bij een ondertekeningceremonie. Het ging toen om een overeenkomst tussen Sinopharm en het Marokkaanse Sothema.

Het vaccinproject streeft op korte termijn naar een productiecapaciteit van 5 miljoen doses per maand, alvorens deze op middellange termijn geleidelijk te vergroten. Het project was het resultaat van een publiek-private samenwerking en vereist een investering van ongeveer € 420 miljoen.

De overeenkomst volgde op het telefonisch onderhoud tussen de Marokkaanse koning en de Chinese president Xi Jinping in augustus 2020.



