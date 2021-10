Mohammed VI in Top 10 meest invloedrijke moslims ter wereld

Koning Mohammed VI is uitgeroepen tot de 7e meest invloedrijke moslim ter wereld

The Muslim 500-ranglijst wordt jaarlijks opgesteld door het The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC).

Mohammed VI noteert de zevende plaats in deze ranglijst die wordt aangevoerd door de emir van Qatar, sjeik Tamim bin Hamad al-Thani, gevolgd door de koning van Saoedi-Arabië, Salman bin Abdul-Aziz Al-Saud, grootayatollah Sayyid Ali Khamenei en Recep Tayyip Erdogan. Vorig jaar stond Mohammed VI op de zesde plaats.

"Koning Mohammed VI is de directe afstammeling van de profeet Mohammed (saws) en zijn familie regeert al bijna 400 jaar over Marokko. Hij wordt ook door de Marokkaanse grondwet erkend als een bevelhebber van gelovigen, waardoor hij religieuze en politieke autoriteit combineert", schrijft RISSC in de biografie gewijd aan de Marokkaanse monarch.

De Top 10 voor 2002:

Tamim bin Hamad al-Thani; Salman bin Abdul-Aziz Al-Saud; Sayyid Ali Khamenei; Recep Tayyip Erdogan; Abdallah II de Jordanie; Cheikh Muhammad Taqi Usmani; Koning Mohammed VI; Cheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan; Sayyid Ali Hussein Al-Sistani; Imran Khan.

