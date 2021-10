De spoedeisende hulp in Marokko telt momenteel slechts 20 traumachirurgen.

Dat zegt Ezzedine Brahimi van de Faculteit der Geneeskunde en Farmacie in Rabat.

Volgens Brahimi staat de spoedeisende geneeskunde in Marokko voor verschillende uitdagingen maar is het opmerkelijk tekort aan gekwalificeerd personeel het meest schrijnend. "Het tijd is hoog om het aantal beoefenaars in deze specialiteit te vergroten.".

Brahimi sprak tijdens de vijfde Internationale Conferentie van de Moroccan Society of Emergency Medicine en benadrukte dat adequate personele bezetting op de spoedeisende hulp "meer dan ooit een absolute prioriteit is". Hij sprak de hoop uit dat in de nabije toekomst de eerste docenten en onderzoekers in de civiele spoedeisende geneeskunde zullen worden ingezet.



Volgens Brahimi zijn tijdens de coronapandemie veel gebreken aan het licht gekomen, waaronder het onbetwistbare feit dat het zonder spoedeisende geneeskunde niet mogelijk is om uit de huidige gezondheidscrisis te komen.

De verklaringen van Brahimi kwamen in het licht van de hervormingen in de gezondheidszorg die Marokko momenteel doorvoert. De hervormingen zijn onderdeel van het grootschalige koninklijke project waarin wordt gestreefd naar veralgemening van sociale zekerheid.

