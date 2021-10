Iran wil vriendschappelijke betrekkingen met Marokko

Na meer dan drie jaar van breuk reikt Teheran de hand uit naar Rabat.

Iran wil de vriendschappelijke betrekkingen met Marokko herstellen, dat zei de directeur van de afdeling Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA) van het Iraanse ministerie van Zaken.

Volgens de functionaris werden de betrekkingen met Iran "om ongegronde redenen" door Marokko verbroken. Hij sprak de wil van zijn land uit om ook een nieuwe pagina te openen met Egypte en Soedan. Iran hoopt dat gesprekken met Saoedi-Arabië zullen leiden tot dialoog met Rabat, Caïro en Khartoem.

Maandag kondigde de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Hossein Amir Abdollahian aan dat zijn land "nieuwe gesprekken is begonnen met Saoedi-Arabië" over Jemen. Hij zei "op de goede weg" te zijn. Zijn Saoedische evenknie prins Faisal bin Farhan omschreef de gesprekken met Iran als "ernstig", in een interview met The Financial Times.



Marokko verbrak in mei 2018 alle betrekkingen met Iran als reactie op de gewapende steun voor de Libanese sjiitische organisatie Hezbollah voor het separatistische Polisario-Front.

Saoedi-Arabië verbrak in 2016 de relatie met Iran.

