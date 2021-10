'Marokko heropent in november zeeverbinding met Spanje'

Naar verluidt zullen de Marokkaanse autoriteiten op 1 november de maritieme passagiersverbindingen met buurland Spanje heropenen.

Dat meldt de Spaanse pers, waaronder El Confidencial Digital, vandaag. Ook zou de grensovergang met de twee Spaanse enclaves in Noord-Afrika worden heropend.

Spaanse bronnen melden dat de heropening gelijktijdig plaats zal vinden met de opheffing van de noodtoestand in Marokko, die volgens de laatste officiële verklaringen van kracht blijft tot minstens 10 november. Volgens de Spaanse pers zijn de verwachtingen groot en bereiden lokale autoriteiten in Algeciras en Ceuta zich al voor om Marokkaanse reizigers te verwelkomen.

Ook zijn Spaanse transportbureaus en douanediensten van plan om vanaf november het personeel uit te breiden als voorbereiding op de kerst- en eindejaarsvakantie.



Vooralsnog blijft het stil vanuit Rabat en zijn er geen nieuwe mededelingen gedaan over een mogelijke hervatting van de maritieme verbinding, noch over de eventuele heropening van de grensovergangen in Melilla en Ceuta.

Marokko besloot in 2018 en 2019 eenzijdig om de grensovergangen met Melilla en Ceuta te sluiten. Ook nam Marokko de Spaanse havens niet mee in de jaarlijkse zomervakantiecampagne Marhaba 2020 en 2021.

