Overheid: ruim driekwart Chinezen volledig gevaccineerd

China heeft tot en met zaterdag aan 75,6 procent van de bevolking de volledige doses COVID-19-vaccins toegediend.

Dat zei Mi Feng, woordvoerder van de Nationale Gezondheidscommissie, zondag. Dat betekent dat bijna 1,07 miljard op een totale bevolking van ruim 1,4 miljard mensen nu volledig zijn ingeënt.

Het land heeft volgens de overheid tot nu toe in totaal bijna 2,25 miljard doses Covid-19-vaccins toegediend. China geeft mensen van wie de laatste dosis langer dan zes maanden geleden is toegediend, een zogeheten, boostershot. De prioriteitsgroepen hiervoor zijn essentiële werknemers, ouderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem.

China heeft het virus in de meeste gebieden grotendeels onder controle en de sporadische lokale uitbraken zijn relatief klein in vergelijking met die in andere landen.

Mi waarschuwde zondag wel dat het risico toeneemt dat de laatste uitbraak in China, waarbij binnen een week in elf provincies meer dan honderd besmettingen plaatsvonden, zich verder zal verspreiden.

