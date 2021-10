Marokkaanse benzineprijs passeert 12 DH per liter

De Marokkaanse benzineprijs is de afgelopen weken nog verder opgelopen.

Inmiddels is de prijs voor een liter benzine de 12 DH (€ 1,15) gepasseerd. Voor een liter diesel moet aan de pomp 10 DH (€ 0,95) worden betaald.

Dat de prijzen de laatste tijd hard stijgen, komt voornamelijk door de opgelopen olieprijs. Nu de wereldeconomie herstelt van de coronacrisis neemt de vraag naar olie in rap tempo toe. Maar de capaciteit van olieproducenten is achtergebleven.

Toch is de stijgende olieprijs niet de enige reden voor de explosieve stijging van brandstofprijzen in Marokko. De regering had raffinaderij SAMIR in mei 2020 gevraagd de opslagtanks van het bedrijf te gebruiken om pure aardoliematerialen op te slaan om zodoende de strategische voorraad van basismaterialen te vergroten.



Het bedrijf had echter bij de handelsrechtbank in Casablanca een verzoek ingediend om af te zien van het sluiten van een overeenkomst met de regering. Door een rechterlijke uitspraak mocht de noodvoorraad van ruim twee miljoen ton alsnog worden gebruikt. Daardoor verloor Marokko de kans om te profiteren van de ineenstorting van internationale olieprijzen nadat deze door coronapandemie gemiddeld rond de $ 20 per vat lagen.

Koning Mohammed VI riep onlangs op tot het opzetten van een nationaal systeem om voorraden van belangrijke basismaterialen zoals voedingsmiddelen en brandstoffen te bewaken om grote schommelingen in consumentenprijzen voor basismaterialen te voorkomen.

